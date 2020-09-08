Юхнов, Калужская область, 8 сентября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Региональный этап VΙ всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный — 2020» прошел 8 сентября на территории Юхновского лесничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Admoblkaluga.ru Региональный этап VΙ всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный — 2020» состоялся в Юхновском лесничестве

На победу в конкурсе претендовали 13 специалистов пожарно-химических станций. Лесные огнеборцы показали высокий уровень физической подготовки в преодолении полосы препятствий, мастерство работы с бензопилами и мотопомпами, ранцевыми огнетушителями, а также продемонстрировали специальные знания. Тройку лидеров возглавил лесной пожарный Евгений Сорокин из Калуги, второе место занял Николай Павлючков из Мещовской пожарно-химической станции, на третьем — АндрейТерешков из Юхновской пожарно-химической станции.

Поздравляя победителей, министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина отметила, что оперативность и профессионализм защитников леса позволили в период пожароопасного сезона не допустить крупных потерь зелёных ресурсов. Было ликвидировано 78 лесных пожаров, которые были своевременно выявлены и потушены в день обнаружения. В 2020 году из областного бюджета было выделено 10 млн рублей, на которые закуплено 26 систем видеонаблюдения для мониторинга лесного фонда, кроме того, дополнительно создано шесть участков, оснащённых специализированной противопожарной техникой и оборудованием.