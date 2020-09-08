Москва, 8 сентября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Цена на северомосркую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $40 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 8 сентября.

(сс) Gulustan Добыча нефти

По состоянию на 16:37 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре опустилась на 4,86% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигла $39,97 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $40 за баррель 30 июня 2020 года.

Тем временем октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 7,39% — до $36,83 за баррель.

Мировые цены продолжают падать пятую торговую сессию подряд на фоне роста опасений относительно спроса на нефть.