Росприроднадзор может подать на «Норникель» в суд из-за разлива нефти
Москва, 8 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Судебный иск будет подан о взыскании ущерба с компании «Норникель», если предприятие само добровольно не погасит его, сообщила 8 сентября журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Krskstate.ru
Река после разлива топлива в Норильске
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предприятии АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в конце мая произошла крупная авария с разливом нефтепродуктов, загрязнившая реки в Сибири.
Росприроднадзор провёл на этом предприятии проверку, выявив 139 нарушений. Вред окружающей среде оценивается в размере 148 млрд рублей. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» входит к группу «Норникеля».