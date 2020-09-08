Москва, 8 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Судебный иск будет подан о взыскании ущерба с компании «Норникель», если предприятие само добровольно не погасит его, сообщила 8 сентября журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Krskstate.ru Река после разлива топлива в Норильске

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предприятии АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в конце мая произошла крупная авария с разливом нефтепродуктов, загрязнившая реки в Сибири.

Росприроднадзор провёл на этом предприятии проверку, выявив 139 нарушений. Вред окружающей среде оценивается в размере 148 млрд рублей. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» входит к группу «Норникеля».