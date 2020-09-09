Берлин, 9 сентября, 2020, 06:48 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Хайко Маас в своем выступлении дал понять, что будущее ЕС принесет новую сплоченность. Что такой подход сулит странам Восточной Европы и не собираются ли Берлин и Париж вершить европейскую политику без оглядки на Вашингтон, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Хайко Маас

«Европейский суверенитет» был ключевым понятием выступления Мааса. Как считает глава германского МИД, именно время пандемии стало временем перемен, когда парадигма внутриевропейской политики может быть изменена в необходимом направлении. К таким изменениям, срок для которых настал, Маас причислил большую европейскую самостоятельность, которая может быть обеспечена, прежде всего, сотрудничеством европейских стран-лидеров — Германии и Франции.

Таким образом, роль США в европейской политике оказывается под вопросом, во всяком случае самостоятельность предполагает избавление от исключительного права Вашингтона иметь решающий голос в европейских делах. Такой подход подтверждается и мнением Мааса, которое он высказал по поводу Польши, бывшей до сих пор скорее проводником американской политики в Европе, чем приверженцем европейской самостоятельности. Какие же изменения могут ждать Польшу и Прибалтику от усиления франко-германского сотрудничества?

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