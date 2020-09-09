Москва, 9 сентября, 2020, 03:13 — ИА Регнум. Развитие IT-отрасли российской экономики было поддержано существенными льготами в июне этого года. Справедливо ли поддерживать иностранные компании, работающие в области цифровизации на территории России, наравне с российскими? Или стоит применить «здоровую сегрегацию»? Об этом рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Запланированные на период до 2030 года мероприятия по защите личных данных пользователей российского интернета частично отложены на более поздний срок. Речь идет в данном случае о тех данных, которые предполагалось хранить на серверах, расположенных на территории России. Но договориться с такими площадками, как Facebook и Twitter о специальном переносе серверов в Россию, может оказаться затруднительным, ведь это дорого и технически сложно.

А решительно закрывать к ним доступ российские власти не считают целесообразным, а ну как такая мера сильно огорчит российского пользователя? Тем не менее проблему хранения данных решать надо, и в этом может помочь оценка зарубежного опыта. Как европейские страны подходят к такой задаче и подойдет ли России их способ? Читайте подробности в статье Галины Смирновой «IT-отрасль ждут новые поблажки. Иностранных игроков тоже?».