Киев, 8 сентября, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Экс-народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о необходимости кадровой ротации нынешней власти и безответственности действующего правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, рассуждая о политической ситуации на Украине.

Савченко напомнила, что действующая власть ранее критиковала предыдущее правительство Гончарука, но при этом сейчас можно видеть, что правительство Шмыгаля проводит эксперименты с объединениями министерств под людей, которые лоббируют олигархов.

«Министерство промышленности разъединяют, министерство сельского хозяйства — тоже, так что ситуация в Украине не улучшается. Действующий кабмин Зеленский назвал чемпионом по борьбе с коронавирусом. То есть, короновирус мы не победили, но фонд по борьбе с COVID уже разворован… в стране внедряется теория хаоса, нет профессионалов у власти», — отметила она.

Савченко также заявила, что еще не было такого правительства на Украине, которое бы бюджет на следующий год сформировало бы вовремя.

«Бюджет на 2021 год уже должен быть готов в июне 2020 года с прогнозами и расчетами. Ни один кабинет министров, насколько я знаю, не спланировал бюджет вовремя, все проталкивают по-быстрому перед Новым годом. Давайте посмотрим, как слуги народа теперь будут голосовать все в турборежиме», — подчеркнула она.

По мнению политика, сейчас будет разворачиваться борьба олигархов за портфели и пойдет торговля групп за внешнее воздействие:

«На данный момент такие олигархи, как Коломойский и Ахметов, будут думать — объединяться ли с такими олигархами, как Медведчук и Порошенко».

ИА REGNUM напоминает, что оппозиция также не ожидает от правительства качественного и социально ориентированного проекта госбюджета на 2021 год, поскольку и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и возглавляемый им кабинет министров профессионально несостоятельны в вопросах бюджетной политики и не готовы решать важнейшие проблемы государства.

«Премьер Шмыгаль и его правительство являются профессионально несостоятельными в вопросах бюджетной политики. С учетом их профнепригодности, правительство не готово решать самые важные экономические и социальные вопросы. Мы не можем ожидать ничего положительного. Они не знают, что делать с экономикой и социальной сферой, которые катастрофически падают. Не видят выхода, у них нет антикризисного плана», — отметил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.