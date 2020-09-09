Киев, 9 сентября, 2020, 03:09 — ИА Регнум. Выступление Витольда Фокина, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, произвело среди киевских политиков немалый переполох. Почему информационная бомба, брошенная опытным политиком Фокиным, может быть частью далеко идущего замысла, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Витольд Фокин

Витольд Фокин не оправдал предсказаний тех, кто считал его проходной фигурой и престарелым тихим пенсионером. Его план по преодолению восточноукраинского кризиса, изложенный в интервью 29 августа, вызвал шквал негативных комментариев. Находились и те, кто требовал оценить высказывания Фокина как «государственную измену». А ставший в одночасье скандальным на Украине политик всего лишь предложил начать выполнение Минских договоренностей, причем именно с того пункта о проведении выборов местных органов власти, который является самым болезненным для сторонников украинской «партии войны».

Это и ещё требование всеобщей амнистии для участников боевых действий с обеих сторон могло бы, по мнению Фокина, стать основанием для того, чтобы избежать самого страшного для нынешнего Киева шага, а именно прописанного в тех же соглашениях изменения украинской конституции. Сможет ли такой маневр утихомирить тех, кто желает и дальше паразитировать на «войне до победного конца»? Читайте развитие темы в статье Андрея Ганжи «"Эффект Фокина» в восточноукраинском кризисе».