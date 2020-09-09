Москва, 9 сентября, 2020, 05:37 — ИА Регнум.

Низкий доход банковских вкладов может побудить российских граждан воспользоваться возможностями инвестировать свои финансовые накопления по-другому. Какие правила вступят в силу для защиты таких инвесторов и будет ли такая защита надежной, рассуждает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Если предложение об обязательном тестировании клиентов, желающих приобрести банковские инвестиционные продукты, будет одобрено ЦБ РФ, в банковском секторе российской экономики появиться еще одна возможность сбросить всю ответственность на «квалифицированного потребителя». Действительно, тестирование, предназначенное для оценки понимания клиентом предоставляемых ему возможностей и связанных с ними рисков, может быть воспринято продавцом в качестве «индульгенции», которая освободит его от ответственности за предоставление некачественной услуги.

Ведь клиент «все понял», не так ли? Как сделать, чтобы и деньги россиян не лежали мертвым грузом на депозитах, а грамотно инвестировались, и чтобы при этом банки не бросали клиентов «в свободное плавание» с непредсказуемым результатом, читайте в статье Галины Смирновой «Тестирование банковских клиентов освободит ЦБ РФ от ответственности?».