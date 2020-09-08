Петрозаводск, 8 сентября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Республике Карелия в еще четырех учебных заведениях выявлен занос коронавирусной инфекции. В двух школах, в автотранспортном техникуме и медколледже два класса и три учебные группы переведены на дистанционное обучение вместе с педагогами. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

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По его словам, новые случаи заноса выявлены в Академическом лицее, там один ребенок заболел, из-за чего весь класс, а это 35 учеников и 12 педагогов, переведены на дистанционный режим обучения и работы. Еще один занос выявлен в Финно-угорской школе. Там также заболел один ребенок из-за чего весь класс — 24 ученика и один педагог — переведены на дистанционный режим обучения и работы.

Еще заболевшие выявлены в Петрозаводском автотранспортном техникуме. COVID-19 заболел один студент, поэтому две группы из 53 человек переведены на дистанционный режим обучения. И в медицинском колледже, где также выявлен один студент из числа контактных.

«У него взят тест на коронавирус, результат будет позднее. Однако уже сейчас одна группа (30 человек) переведена на дистанционный режим обучения, — сообщил Парфенчиков. — Напомню, масочный режим для школьников, студентов и педагогов вне учебных классов и аудиторий является обязательным».