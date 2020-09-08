Берлин, 8 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель пока не готова увязывать ситуацию с Алексеем Навальным и «Северный поток — 2». Об этом 8 сентября она заявила во время заседания фракции ХДС/ХСС, сообщает агентство DPA со ссылкой на неназванных участников заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Отмечается, что окончательного решения ещё нет. При этом, по её словам, инцидент не был направлен против Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель выступила за единый европейский ответ на ситуацию с Навальным.