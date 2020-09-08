Майкоп, 8 сентября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Ход реализации госпрограмм и федеральных проектов на территории Республики Адыгеи стал темой рабочего совещания главы республики Мурата Кумпилова с членами правительства региона 8 сентября. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Так, как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, в 2021 году рамках проекта «Чистая вода» планируется реализация семи мероприятий на сумму 127,8 млн руб., в них примут участие пять муниципальных образований.

«Все муниципалитеты должны в обозначенные сроки подготовить необходимый пакет проектно-сметной документации. Ответственные республиканские ведомства — в своей части окажите поддержку, в том числе — в решении инфраструктурных вопросов», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также на совещании обсуждалось участие Майкопа и Адыгейска в конкурсе проектов по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%. Конкурс проводится Фондом содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона также обратил внимание, что необходимо вовремя подать заявки на участие в конкурсе и максимально использовать лимиты фонда.

На совещании обсуждались вопросы реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, на общественной территории «Солдатский Родник» в Майкопе работы выполнены на 80%. На пяти дворовых территориях запланированы дополнительные работы за счет экономии средств. В Адыгейске в рамках Всероссийского конкурса Малых городов ведутся работы по благоустройству территории Мемориального комплекса «Победа», они завершены на 82%. Глава Адыгеи дал поручение главам муниципалитетов принять все меры по скорейшему завершению работ и ускорить подготовку программных проектов на 2021 год.

«Мы должны качественно и в обозначенные сроки исполнять принятые на себя обязательства. От эффективности реализации федеральных проектов зависит уровень жизни наших граждан», — сказал Кумпилов.

На совещании также обсуждался ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с дополнительным соглашением между Адыгеей и Фондом реформирования ЖКХ программа должна быть завершена досрочно — до 31 декабря 2022 года. В 2021−22 годах в республике планируется расселить 7 тыс. кв. метров аварийного жилья в Майкопском и Кошехабльском районах, на это будет выделено 286,6 млн рублей. Чтобы выполнить программу досрочно, в регионе уже формируются участки для строительства домов, началась подготовка проектно-сметной документации. Глава региона также поручил ускорить работу по формированию реестра аварийных домов для дальнейшего участия в программе. После 2017 года признаны аварийными 4,5 тыс. кв. метров жилья.

«Важно, чтобы для переселяемых граждан строились комфортные новые дома. Программа станет импульсом и для развития строительной отрасли, обеспечит жителей республики рабочими местами. Тем самым мы решаем и задачи, поставленные Президентом страны в рамках нацпроектов. Успешное завершение текущего этапа позволит нам получить финансирование на следующий период и перейти к переселению граждан, чьё жильё признано аварийным после 1 января 2017 года. Это значительно сократит срок ожидания для семей, которые подлежат расселению из аварийного жилья», — отметил Кумпилов.

Ещё одной темой совещания стали вопросы улучшения материально-технической базы объектов культуры. Министр культуры РА Юрий Аутлев сообщил, что перед муниципалитетами поставлена задача актуализировать проекты в рамках дорожной карты и своевременно подготовить документацию на капремонт и реконструкцию объектов культуры в 2021—2022 годах.

Также участники совещания обсудили вопросы развития поликлинического звена, поддержки медицинских работников, в том числе — приобретение жилья для специалистов на селе, и была заслушана информация о ходе реализации программы Комплексное развитие сельских территорий, в рамках которой в регионе идёт строительство и капремонт учреждений образования, здравоохранения, культуры, инфраструктурных объектов. Всего в Адыгее мероприятия данной программы включают 67 проектов на сумму свыше 917 млн рублей.

«Все программные мероприятия в конечном итоге служат достижению национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря национальным проектам, в Адыгее идёт масштабная работа во всех отраслях, и мы должны сохранять набранную динамику, обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных руководством страны», — сказал Мурат Кумпилов.