Ново-Огарево, Московская область, 8 сентября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Будущее России зависит от активного включения женщин во все сферы деятельности. Об этом сегодня, 8 сентября, в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», которая прошла в режиме видеоконференции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча с победителями конкурса управленцев «Лидеры России»

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«У нас всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почётом. Но, конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу — это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что женщины в России «не только самые красивые, но и самые талантливые».

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«Поэтому их активное включение во все эти направления работы чрезвычайно важно для успеха страны», — уверен глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в современной России девушки всё активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии. Так, например, среди работающих сегодня в структурах Министерства внутренних дел 26% сотрудников — представительницы прекрасного пола.