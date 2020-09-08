Калуга, 8 сентября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Лауреаты международной премии «Глобальная энергия» названы в Калуге. Пресс-конференция по объявлению лауреатов премии состоялась 8 сентября в Государственном музее космонавтики имени К.Э. Циолковского, в ней принял участие врио губернатора Владислав Шапша, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Отметим, что эта церемония объявления лауреатов стала первой, состоявшейся не в Москве или Санкт-Петербурге.

Пресс-служба правительства Калужской области Лауреаты международной премии «Глобальная энергия» названы в Калуге

В мероприятии также приняли участие президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв, председатель Наблюдательного совета ассоциации «Глобальная энергия», заместитель председателя Мирового энергетического совета Олег Бударгин, в онлайн-режиме в пресс-конференции принял участие председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергетика», лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг. Пресс-конференция транслировалась на телеканалах «Россия 24» и «Ника», телевидения ООН, а также телеканалах БРИКС и Южной Америки.

Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» была учреждена в 2002 году, она присуждается ведущим ученым мира за открытия и технологические новации, отвечающие глобальным энергетическим вызовам. В комитет по присуждению премии входят 20 известных ученых из 14 стран. В этом году премия была присуждена в трёх номинациях. Лауреатом в номинации «Традиционная энергетика» стал Карло Руббиа (Италия), «Нетрадиционная энергетика» — Пэйдун Ян (США), «Новые способы применения энергии» — Николаосу Хатциаргириу (Греция). Всего с момента учреждения премии её получили 42 ученых из 15 стран, в том числе из России.

Сергей Брилёв отметил, что в этом году международный комитет не смог присутствовать на пресс-конференции из-за ситуации с пандемией. Владислав Шапша пригласил членов комитета, нобелевских лауреатов посетить Калужскую область в любое удобное для них время.

«У нас еще все впереди. Масса интересных событий. В следующем году Калуга будет отмечать 650-летие, откроется вторая очередь Музея космонавтики. Будет прекрасный повод приехать. А самый ближайший — Новый год. В 2021 году Калуга — Новогодняя столица», — отметил врио губернатора.

Заместитель председателя Мирового энергетического совета Олег Бударгин также подчеркнул, что сегодня популярность премии значительно выше, чем раньше, и она заслуживает особого внимания на всех континентах. Сергей Брилёв призвал российских ученых более активно участвовать в инновационных проектах.