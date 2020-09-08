Санкт-Петербург, 8 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Эпидемии гриппа и других ОРВИ в Санкт-Петербурге пока нет, но специалисты отмечают сезонный подъем заболеваемости. Об этом 8 сентября сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Поленов. Больная. 1886

По словам представителя управления Роспотребнадзора, начиная с 30-й календарной недели 2020 года заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в Северной столице еженедельно увеличивается на 10−15%.

«Мы вступили в очередной сезон подъема заболеваемости. В то же время заболеваемость ниже значений эпидемических порогов по совокупному населению на 14%, в отдельных группах детей ниже эпидемических порогов от 23% до 53%. Единственное, имеет место превышение эпидемического порога заболеваемости у населения от 18 лет и старше — на 8,5%», — отметила специалист.

Вместе с тем увеличивается количество госпитализированных больных, но при мониторинговых обследованиях населения, на сегодняшний день, вирус гриппа не обнаружен.

«В основном циркулируют другие респираторные вирусы», — подытожила Чхинджерия.

Поэтому, до наступления эпидемического подъема заболеваемости, необходимо в максимально короткий срок провести вакцинацию населения против гриппа. Кроме того, в этом году ситуация осложнена тем, что пандемия коронавирусной инфекции не закончилась, она продолжается на менее интенсивном уровне.

«В нынешнем сезоне эпидемический подъем заболеваемости гриппом будет совпадать с распространением новой коронавирусной инфекции, что существенно усложнит ситуацию и усугубит клиническое течение респираторных инфекций», — пояснила Чхинджерия.

Ввиду этого в Санкт-Петербурге планируют в этом году привить не менее 60% населения города (в 2019 году было 55%, — прим. ред.).