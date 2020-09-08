Севастополь, 8 сентября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. XXIX Международный кинофорум «Золотой Витязь» торжественно открылся в воскресенье, 6 сентября. Шестой год подряд он проходит в героическом городе Севастополе. В этом году фестиваль посвящен 75-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками.

Иван Шилов ИА REGNUM «Золотой Витязь»

Традиционно, и это один из самых главных принципов этого кинофорума, вход на все мероприятия свободный. Зрители увидят, а авторитетное жюри оценит 193 фильма из 20 стран. Это и игровое, и анимационное, и документальное кино. В течение восьми месяцев в связи с эпидемией коронавируса кинофестиваль был оторван от бюджетного финансирования, но сотрудники форума все это время, несмотря на серьезные препятствия, работали, просматривали и отбирали фильмы. И день открытия всё-таки настал.

Людмила Лис ИА REGNUM Пресс-конференция перед открытием МКФ Золотой Витязь

Людмила Лис ИА REGNUM Гости МКФ «Золотой Витязь» из Белоруссии режиссер Сергей Катьер и народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин

Первые сутки работы кинофорума были очень насыщенными. Утром в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе состоялся водосвятный молебен на начало всякого доброго дела. Молебен отслужил благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта. На молебне присутствовали президент кинофорума, народный артист России Николай Бурляев, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев, которому недавно исполнилось 98 лет, артистка театра и кино Инга Шатова, народный артист России Игорь Скляр, гости и зрители фестиваля.

«Мы очень рады тому, что фестиваль «Золотой Витязь» прижился и возрастает духом именно в нашем городе. Это единственный кинофестиваль, который последовательно борется за нравственные идеалы, за возвышение души человека. Надеюсь, что и в дальнейшем «Золотой Витязь» не изменит своим традициям, и седьмой, и восьмой, и последующие фестивали будут проходить именно в нашем городе», — сказал протоиерей Сергий Халюта.

Людмила Лис ИА REGNUM Николай Бурляев на открытии «Золотого Витязя»

«Когда 29 лет назад мы проводили первый фестиваль, то даже и представить себе не могли, что когда-то будет двадцать девятый, — отметил Николай Петрович Бурляев в своей приветственной речи. — Спустя эти годы можно констатировать что кинофорум из нерешительного и нежного мальчика превратился в серьезного зрелого мужчину. Интерес к нему возрастает из года в год, как у зрителя, так и у деятелей культуры. На первые кинопоказы зрительные залы пустовали, а теперь не хватает места, чтобы рассадить людей, пришедших посмотреть фильмы. На нас обратили внимание и власти. Мы получили приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина, от министра культуры Ольги Борисовны Любимовой, от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это вселяет в нас надежду, что наш кинофестиваль будет и в дальнейшем развиваться и процветать».

Людмила Лис ИА REGNUM Молебен в честь открытия МКФ «Золотой Витязь» в Свято_Владимирском соборе в Херсонесе. Слева направо: Нардный артист РФ Игорь Скляр, артистка театра и кино Инга Шатова, Народный артист РФ и президент МКФ «Золотой Витязь» Николай Бурляев, Режиссер-документалист Татьяна Карпова

Днем в конференц-зале «Адмирал» в гостинице «Севастополь» состоялась пресс-конференция кинофорума, на котором власти города Севастополя представлял начальник управления культуры Николай Краснолицкий.

«От управления культуры, от себя лично, как от коренного севастопольца, прослужившего здесь на флоте 30 лет, приветствую кинофестиваль на нашей земле. «Золотой Витязь» показал не только свою жизнеспособность, но и нарастающий интерес. Он побил все рекорды по посещаемости в наших кинотеатрах. Мы тоже не сидели сложа руки и к вашему приезду открыли лучший и самый большой кинотеатр в Крыму. Это кинотеатр «Россия».

На пресс-конференции выступил народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев. Он, в частности, сказал:

«Я в первый раз в замечательном городе Севастополе. Я влюбился в город. Я влюбился в его жителей. Я первый раз присутствую на этом уникальном кинофестивале, который объединяет славян. До войны я был призван в армию, воевал. Раненый, с санитарным обозом попал в плен, был в четырех концлагерях, включая филиал Освенцима Ламсдорф. Четыре раза бежал и хорошо знаю, что такое фашизм и украинский национализм. Война мне очень много дала и очень много взяла. Взяла молодость, а дала жизнестойкость и понимание ситуации. Я до сих пор удивляюсь тому, что я остался жив. Но я очень хорошо знаю, что мне помог Господь. Спасибо за то, что пригласили меня».

Людмила Лис ИА REGNUM Молебен в Свято-Владимирском соборе Херсонеса провел Благочинный Севастопольского церковного округа Сергий Халюта

Ни кинофоруме «Золотой Витязь» Николай Сергеевич Лебедев будет представлять фильм «Война без грима», созданный замечательным режиссером, заслуженным деятелем искусств России Виталием Максимовым, посвятившим свою авторскую работу легендарной судьбе этого необыкновенного человека.

Людмила Лис ИА REGNUM По красной дорожке МКФ «Золотой Витязь» прошел народный артист России Александр Пашутин

Людмила Лис ИА REGNUM По красной дорожке МКФ «Золотой Витязь» мдет актриса театра и кино Ольга Будина

Людмила Лис ИА REGNUM По красной дорожке кинофестиваля «Золотой Витязь» прошел Народный артист РСФСР Александр Михайлов

Вечером 6 сентября в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А. В. Луначарского состоялась торжественная церемония открытия XXIX МКФ «Золотой Витязь». Знаменитые артисты и гости фестиваля традиционно прошли по красной дорожке. Их приветствовали многочисленные поклонники — жители и гости Севастополя. На сцене выступили заместитель председателя губернатора Севастополя Ольга Тимофеева, пожелавшая фестивалю творчества и полета, член Совета Федерации Российской Федерации от Законодательного собрания Севастополя Екатерина Атамбаева, которая отметила все возрастающее значение фестиваля в культурной жизни нашей страны.Работа кинофестиваля продлится до 15 сентября. Все это время жители города смогут бесплатно посещать показы фильмов, концерты и творческие вечера знаменитых актеров.