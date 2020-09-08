Калуга, 8 сентября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Калуге 8 сентября состоялась церемония передачи нового служебного транспорта региональному управлению УМВД России. В мероприятии принял участие врио губернатора Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Сотрудникам полиции передали новые служебные автомобили

В распоряжение сотрудников органов внутренних дел поступили 60 автомобилей Skoda Octavia, Lada Vesta, Lada Largus с улучшенными эксплуатационными качествами, что позволит работать в разных дорожных условиях.

«У вас очень непростая служба. Вы рискуете своей жизнью ради спокойствия и безопасности жителей Калужской области. И пусть этот скромный, но очень важный вклад поможет в вашей работе. Я желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, и, выполняя свой долг, всегда возвращаться домой целыми и невредимыми», — сказал, обращаясь к сотрудникам МВД, Владислав Шапша.