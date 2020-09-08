Стокгольм, 8 сентября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. По данным Шведского управления социального страхования, важной причиной увеличения доли людей, находящихся в отпуске по болезни, является повышенное распространение синдрома эмоционального выгорания в обществе. Об этом 8 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Одиночество. Грусть (фрагмент). 1905

Так, в Швеции в 2019 году среднесрочный отпуск на одного человека составлял почти 90 дней, тогда как в 2014 году количество отпускных составляло только 75 дней.

В свою очередь аналитик Ульрик Лидвалл по просьбе ведомства написал отчет «Отпуск по болезни при наличии психиатрических диагнозов», в котором анализируются отпуска граждан по болезни в 2018 и 2019 годах.

«Мы увидели, что в период с 2014 по 2019 год значительно увеличилась продолжительность отпусков по болезни. Мы полагаем, что большая часть этого увеличения связана с более высокой степенью синдрома эмоционального выгорания, значащегося в больничных листах», — заявил Лидвалл.