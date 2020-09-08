Кострома, 8 сентября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В Костромской области с апреля по июль у 36 умерших жителей региона был выявлен коронавирус, однако не у всех CARS-CoV-2 стал непосредственной причиной смерти. Подробные данные о смертности в регионах России опубликовал Росстат.

Статистика о количестве зарегистрированных умерших с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» за апрель-июль 2020 года отличаются от цифр, представленных оперативным штабом региона и порталом «СтопКоронавирус.РФ», так как Росстат учитывал не только те случаи, когда COVID-19 стал непосредственной причиной гибели человека.

В 27 случаях COVID-19 назван в качестве основной причины смерти костромичей. Эта цифра совпадает с официальными данными регионального штаба. При этом общее количество жертв пандемии больше: ещё в 9 случаях заражённые коронавирусом скончались, но инфекция не оказала существенного влияния на развитие их смертельных заболеваний.

Примечательно, что по данным статистиков ни в одном из случаев COVID-19 существенно не обострил течение смертельно опасных болезней у пациентов. Ещё в 5 случаях вирус, которым были заражены умершие, определить не удалось, хотя у больных наблюдались его симптомы. Наибольшее количество смертей больных с коронавирусом в Костромской области пришлось на июль.

Напомним, общий рост смертности по итогам первых шести месяцев 2020 года в Костромской области составил 2%. За январь-июнь в регионе скончались 4761 — на 83 больше, чем за аналогичный период 2019 года.