Чебоксары, 8 сентября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. В Чувашии вертолёт для экстренных выездов врачебных бригад начнёт вылеты в 2020 году. В настоящее время он находится в аэропорту Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Вертолёт для санитарной авиации

Вертолет для экстренных вылетов медиков в скором времени начнет нести свое дежурство в круглосуточном режиме. Авиауслуги будет оказывать общество «Русские вертолётные системы». Размер контракта с Чувашией составляет 25 млн рублей, на эти средства предусмотрено до конца года 108 летных часов до конца года.

Планируется, что в 2020—2022 годах санитарная авиация в Чувашии будет работать на базе медицинских учреждений в двух городах (Чебоксары, Канаш) и четырех районах (Алатырском, Шумерлинском, Батыревском и Ядринском).

В 2023 году число вертолётных площадок санавиации должно увеличиться до девяти.

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Как сообщало ИА REGNUM, на вертолётах будут доставлять пострадавших с мест ДТП и ЧС, а также пациентов с клиникой остро развившихся состояний — в частности, при остром нарушении мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме сочетанной травме, патологии детского возраста, угрожающих состояний при беременности.

Напомним, первой в стране вертолёт санитарной авиации по федеральной программе получила в 2017 году Волгоградская область.