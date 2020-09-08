Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 8 сентября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. На Ямале учёные определят возраст древесины подводного леса озера Светлое, расположенном в Ноябрьске. Таким образом будет сделан шаг в выяснении происхождения этой акватории. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарёв в своём Instagram.

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Бывший директор Российского центра освоения Арктики Владимир Пушкарёв с аквалангом погрузился на 12 м вглубь озера Светлое.

«Погрузившись под толщу холодной воды, увидел то, восторга чему не было предела! Я оказался в самом настоящем подводном лесу! Деревья уходили к небу, растворяясь в тумане, а я парил между ними», — пишет парламентарий.

Владимир Пушкарёв сообщил, что необходимо изучить вопрос, как на месте леса появилось озеро Светлое. На данный момент это является ещё одной из множества загадок ямальской природы.

«Ученые определят возраст древесины, и, может быть, что-то прояснится. Очень теперь не терпится дождаться результатов», — отметил депутат.

Из открытых источников известно, что озеро Светлое относится к бассейну реки Янгаяха, его глубина на некоторых участках может доходить до 18 метров. Водоём имеет определённо ледниковое происхождение, площадь его поверхности — более 41 гектаров.