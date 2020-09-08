Берлин, 8 сентября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В сети появился официальный тизер Mercedes-AMG G-Class. Изображение распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Mercedes Тизер спортивной модели Mercedes-AMG G-Class

Машина на тизере прикрыта тканью. Однако под ней можно разглядеть большие гоночные колёса и решётки на окнах. Это явные признаки того, что перед нами спортивная версия вседорожника для автодрома. Вместе с тем в сопроводительном тексте к тизеру говорится об «искусстве роскошного автомобиля» и используется хэштег «новая роскошь».

Над авто работали дизайнеры Горден Вагенер и Вирджил Абло, который с весны 2018 года является художественным руководителем мужской коллекции Louis Vuitton.

Ранее британская компания Kahn Design представила свою версию премиального пикапа Mercedes X-Class, созданного в стиле «армейский шик». Машина получила большое число опций, среди которых пуленепробиваемое стекло, усиленная защита бампера и доработанная фальшрадиаторная решётка.

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