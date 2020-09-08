Mercedes-AMG выпустил тизер спортивной модели G-Class
Берлин, 8 сентября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В сети появился официальный тизер Mercedes-AMG G-Class. Изображение распространила пресс-служба автопроизводителя.
Машина на тизере прикрыта тканью. Однако под ней можно разглядеть большие гоночные колёса и решётки на окнах. Это явные признаки того, что перед нами спортивная версия вседорожника для автодрома. Вместе с тем в сопроводительном тексте к тизеру говорится об «искусстве роскошного автомобиля» и используется хэштег «новая роскошь».
Над авто работали дизайнеры Горден Вагенер и Вирджил Абло, который с весны 2018 года является художественным руководителем мужской коллекции Louis Vuitton.
Ранее британская компания Kahn Design представила свою версию премиального пикапа Mercedes X-Class, созданного в стиле «армейский шик». Машина получила большое число опций, среди которых пуленепробиваемое стекло, усиленная защита бампера и доработанная фальшрадиаторная решётка.
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