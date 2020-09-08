Краснодар, 8 сентября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Более половины площадей подсолнечника убрано в Краснодарском крае по данным на 7 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Подсолнухи

По данным краевого минсельхоза, в 2020 год под подсолнечник было отдано почти 461 тыс. гектаров, уборка завершена на площади 306,8 тыс. га.

«Валовой сбор подсолнечника составляет 543,2 тыс. тонн при урожайности 17,7 центнера с гектара. В уборке задействовано 1,2 тыс. комбайнов», — уточнили в минсельхозе.

Отметим, что в 2019 году урожай подсолнечника в регионе превысил миллион тонн, урожайность тогда составила в среднем 24,6 ц/га.

Добавим, что. по прогнозам экспертов, из-за засухи в южных регионах России урожай подсолнечника по сравнению с 2019 годом может снизиться на 23%, что, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на подсолнечник минимум на 20%.

Об этом ранее: На Кубани урожай подсолнечника превысил миллион тонн