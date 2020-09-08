Кострома, 8 сентября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В Костромской области коронавирус за сутки обнаружили ещё у 31 человека. Об этом во вторник, 8 сентября сообщает оперативный штаб по региону.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

С начала пандемии новую инфекцию выявили у 3822 жителей региона, 2864 из них выздоровели и 42 пациента — скончались. За последние 24 часа поправились 32 костромича. В больницах продолжают лечение 102 человека, двум из них требуется поддержка аппаратов ИВЛ. Ещё 814 носителей коронавируса проходят амбулаторное лечение.