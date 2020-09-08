Новые правила благоустройства Переславля отправили на доработку
Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславская городская дума направила на доработку проект решения, который вносит ряд изменений в правила благоустройства и накладывает дополнительные обязательства на бизнес-сообщество города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.
Проект решения думы предполагает, что собственники должны производить «качественную и своевременную» уборку и уход за зелеными насаждениями в летний период, а в зимний не только убирать снег и лед, но и организовывать их вывоз. К «прилегающим территориям» в документе отнесены тротуары, дворовые территории, зеленые насаждения, газоны, которые ограничены полосой отвода автомобильной дороги или границей другого объекта. Планируемые изменения вызвали вопросы у регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова.
Возможность таких изменений предусматривает федеральное законодательство. Однако, отмечает Бакиров, закон устанавливает лишь участие собственников в содержании прилегающих территорий, а не исполнение этих функций в полном объеме. Кроме того, если в будущем в Ярославской области за несоблюдение правил содержания прилегающих территорий будет введена административная ответственность, то предприниматели и обычные жители неизбежно столкнутся с штрафами.
Эти и другие замечания уполномоченный направил в Переславскую городскую думу. В итоге депутаты отклонили проект решения. Бизнес-омбудсмен будет следить за доработкой документа.