Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславская городская дума направила на доработку проект решения, который вносит ряд изменений в правила благоустройства и накладывает дополнительные обязательства на бизнес-сообщество города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Переславль

Проект решения думы предполагает, что собственники должны производить «качественную и своевременную» уборку и уход за зелеными насаждениями в летний период, а в зимний не только убирать снег и лед, но и организовывать их вывоз. К «прилегающим территориям» в документе отнесены тротуары, дворовые территории, зеленые насаждения, газоны, которые ограничены полосой отвода автомобильной дороги или границей другого объекта. Планируемые изменения вызвали вопросы у регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова.

«Мы считаем, что определение границ прилегающей территории в метрах, как это сделано в проекте решения, недостаточно для того, чтоб собственники четко понимали зону своей ответственности. Для этого необходима схема — наглядное графическое изображение границ прилегающей территории, иначе споры неизбежны. Во-вторых, в документе имеют место быть неопределенные формулировки, что создает возможность для широкого усмотрения со стороны контрольно-надзорного органа. Но главное, что на владельцев возлагается обязанность по вывозу с прилегающей территории убранного снега, колотого льда и прочих отходов. В нынешних экономических условиях возлагать на граждан, в том числе на предпринимателей, дополнительные обязанности, которые потребуют значительных финансовых вложений — аренды грузового транспорта, оплаты труда рабочих — недопустимо. Подчеркну, что нововведения коснутся не только бизнеса, но и собственников помещений в многоквартирных домах, у которых прилегающая территория не включена в состав общедомового имущества МКД, а значит, ее содержание потребует дополнительных расходов», — считает уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Возможность таких изменений предусматривает федеральное законодательство. Однако, отмечает Бакиров, закон устанавливает лишь участие собственников в содержании прилегающих территорий, а не исполнение этих функций в полном объеме. Кроме того, если в будущем в Ярославской области за несоблюдение правил содержания прилегающих территорий будет введена административная ответственность, то предприниматели и обычные жители неизбежно столкнутся с штрафами.

Эти и другие замечания уполномоченный направил в Переславскую городскую думу. В итоге депутаты отклонили проект решения. Бизнес-омбудсмен будет следить за доработкой документа.