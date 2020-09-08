Москва, 8 сентября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценил предложение объявить в стране Год Байкала. Об этом он заявил 8 сентября в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Озеро Байкал

Он отметил, что вопрос о проведении в ближайшие годы такого мероприятия должен быть детально проработан вместе с правительством.

«Идея, конечно, хорошая», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил разработать комплекс мероприятий по охране озера и объявить 2021 год Годом Байкала.

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