Калуга, 8 сентября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. На выполнение экологических программ в первом полугодии 2020 года энергетиками было направлено более 4,2 млн рублей, сообщила 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM представитель «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Ирина Сидорова.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Установка птицезащитных устройств

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду калужскими энергетиками были произведены технические мероприятия, снижающие риски загрязнения. Так, были реконструированы системы аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов. Выполнен ремонт дренажных устройств и замена гравийной подсыпки. Произведена замена 16 маслонаполненных вводов на вводы с твёрдой изоляцией, что позволило снизить объёмы используемых диэлектрических масел и исключить их попадание в окружающую среду. Одновременно решилась проблема утилизации отработанных масел.

Энергетики также уделяют пристальное внимание защите животного мира вблизи электроустановок. Чтобы обезопасить птиц от воздействия электрического тока, обычные провода заменяются на самонесущий изолированный провод (СИП). Уже протянуто 72,38 км СИП.

«Эффективной мерой по предотвращению гибели птиц является установка птицезащитных устройств на опорах воздушных линий электропередачи. С начала 2020 года специалистами Калугаэнерго было установлено 4269 птицезащитных устройств на линиях 35 кВ и выше. Таким образом, энергетики обезопасили 260 км провода для птиц. Реализация природоохранных мероприятий помимо экологической составляющей повышает надёжность и качество электроснабжения потребителей региона», — сказала Ирина Сидорова.