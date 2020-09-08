Ярославль, 8 сентября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную думу проект закона, расширяющего места сбора валежника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валежник

Сейчас вести сбор упавших веток и стволов для собственных нужд можно только на землях лесного фонда. При этом леса есть и на землях сельскохозяйственного назначения, промышленности, в городах и так далее. Теперь поднять сучок с земли для растопки печки или приготовления барбекю можно будет и там.

Проект закона существенно облегчит жизнь любителям посидеть у костерка. Ведь отличить лесной лес и сельскохозяйственный на первый взгляд не так-то просто. Далеко не на каждой опушке установлены соответствующие таблички. Если депутаты одобрят проект (в чем не приходится сомневаться), собирать хворост можно будет почти везде.

При этом необходимо помнить: собирать можно только то, что само упало на землю. Распил любой ветки, согласно региональному законодательству, приравнивается к незаконной заготовке леса.