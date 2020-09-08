Москва, 8 сентября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. То, что актера Михаила Ефремова признают виновным в смертельном ДТП, было понятно с самого начала, однако восемь лет лишения свободы для человека в таком возрасте и с учетом всех смягчающих обстоятельств чересчур жёстко, считает адвокат Александр Почуев. Об этом он заявил 8 сентября ИА REGNUM, комментируя приговор актёру.

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Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал 56-летнего Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Также суд учёл то, что подсудимый не признал своей вины в смертельной аварии.

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Несмотря на то, что государственное обвинение просило 11 лет колонии общего режима, суд вынес приговор — восемь лет общего режима. После чего актер был взят под стражу в зале суда.

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«Как я и предвидел, суд отнесется скептически к позиции актера Ефремова и назначит суровое наказание по всей строгости закона, однако восемь лет лишения свободы для человека в таком возрасте с учетом всех смягчающих обстоятельств, конечно, чересчур жёстко, — пояснил собеседник агентства. — Очевидно, это отражение в лице правосудия того общественного вердикта, который был сформирован сразу после ДТП в результате травли, которая была развязана в отношение актера. Также ключевую роль сыграло его поведение в суде и избранное им «творческое» амплуа в этой роли».

По словам адвоката, в дальнейшем этот «перегиб», скорее всего, будет исправлен вышестоящими судами при обжаловании приговора.

«Подобное мы наблюдали в деле Кокорина и Мамаева футболистов», — отметил Почуев.