Киев, 8 сентября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Никто на Украине с 2014 года не может признаться публично, что не знает, когда закончится война в Донбассе, заявил вице-премьер-министр страны — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Y27 Алексей Резников

Соответствующее заявление Резников сделал в интервью «Фактам», материал опубликован сегодня, 8 сентября.

Вице-премьер заявил, что в Минских соглашениях, которые подписывала в том числе Украина, обозначены сроки окончательного урегулирования конфликта в Донбассе — 31 декабря 2015 года.

«Мы все были уверены, что война ненадолго, что люди вернутся домой — на Донбасс и в Крым. Я и сейчас верю в это. Вопрос только, когда это произойдет», — заявил Резников.

Он уточнил, что такая вера основана на исторических примерах, но сроки, которые там фигурируют, предупреждает Резников, СМИ не понравятся.

«В 1870—1871 годах случилась франко-прусская война. Французские провинции Эльзас и Лотарингия достались победившей Германии. И лишь в 1919 году по условиям Версальского мирного договора Франция вернула себе эти земли. Все это время большинство французов считали предателями тех, кто остался жить на захваченных территориях, а французская элита верила, что эти земли вернутся. Второй пример — разделение Германии после Второй мировой войны», — заявил представитель правительства Украины.

Резюмируя, Резников отметил, что, «к сожалению», Украине достался «очень сложный и агрессивный сосед и с этим нам придется жить».

«А это означает, что мы должны продолжать двигаться в прозападном направлении и развиваться. Только через такое отношение к себе мы сможем вернуть временно оккупированные территории. По-другому не будет», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении того, как будет решён вооружённый конфликт в Донбассе.