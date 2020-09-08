Иркутск, 8 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, который находится сейчас в Иркутской области, дал высокую оценку работе по оказанию помощи пострадавшим от наводнения и восстановлению инфраструктуры, осуществляемой руководством региона. Об этом он сообщил в ходе телемоста, который сегодня, 8 сентября, провёл президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Мы будем продолжать поддерживать на федеральном уровне все программы Иркутской области. Уверен, что правительство региона и администрация Тулуна будут благоустраивать микрорайон Березовая роща. Спасибо всем, кто этим занимался, спасибо строителям. За последние полтора месяца здесь произошли кардинальные изменения», — сказал Марат Хуснуллин. По его словам, трудности были:

«Но сегодня мы видим, что все встало на свои рельсы. Стройка пошла, дорога построена, благоустройство проводится, школа и детский сад строятся. И это благодаря системной работе правительства и лично Игоря Ивановича (врио губернатора Игорь Кобзев, — ИА REGNUM). Нет недели, чтобы он мне хоть раз не позвонил, не переговорил по всем вопросам. Он очень активно занимается, очень переживает. Сегодня у нас маленькая, но значимая победа. Первые жители въезжают в свои квартиры. Надо продолжать работу, чтобы Березовая роща стала лучшим микрорайоном Тулуна». Марат Хуснуллин

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, президент России Владимир Путин провёл телемост, в ходе которого обсуждались вопросы помощи пострадавшим от наводнения, прошедшего в иркутской области летом 2019 г. Помимо министров на связи был глава Приангарья Игорь Кобзев.

В частности, он отметил, что в результате этого стихийного бедствия 7810 помещений признаны непригодными для проживания. На 1 сентября 2020 г. уже введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов на 116 квартир в Тулуне. Помимо этого, сдано 67 индивидуальных жилых домов.

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