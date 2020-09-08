Москва, 8 сентября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Нельзя позволять крупнейшему иностранному вещателю на территории Россиируководствоваться не российскими, а своимисобственныминормами, действиеотечественногозаконодательства при работеYouTubeвнашей странедолжно быть восстановлено любыми способами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 сентября.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор в письме руководству Google потребовал строгого соблюдения российского законодательства, которое запрещает цензуру. Ранее на YouTube был ограничен доступ к фильму Александра Рогаткина «Беслан».

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«История с фильмом Александра Рогаткина «Беслан», конечно, вопиющая, тем более что это не первый случай произвола

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в отношении российских СМИ и их продукции. Вдумаемся: мы даже формально перестаём быть хозяевами в своём собственном культурном пространстве.

Что это, если не свидетельство глубокой политической и культурной ущербности и нашего государства, и всего общества? Государства — потому что оно пока перед лицом этого произвола бессильно. Общества — потому что, несмотря на своё наглое поведение, « Ютьюб » остаётся для большинства граждан России своего рода кумиром.

Повторю очевидное: нельзя позволять крупнейшему иностранному вещателю на российской территории, в российском пространстве руководств оватьс я не российскими, а своими законодательными нормами. Действие нашего законодательства при работе « Ютьюб » в России должно быть восстановлено любыми способами.