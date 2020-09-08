Пресечь цензурные выпады и создать альтернативу: Россия и YouTube
Москва, 8 сентября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Нельзя позволять крупнейшему иностранному вещателю на территории Россиируководствоваться не российскими, а своимисобственныминормами, действиеотечественногозаконодательства при работеYouTubeвнашей странедолжно быть восстановлено любыми способами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 сентября.
Andrew Perry
Логотип YouTube
Как сообщалось ранее, Роскомнадзор в письме руководству Google потребовал строгого соблюдения российского законодательства, которое запрещает цензуру. Ранее на YouTube был ограничен доступ к фильму Александра Рогаткина «Беслан».
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«История с фильмом Александра Рогаткина «Беслан», конечно, вопиющая, тем более что это не первый случай произвола«Ютьюб» в отношении российских СМИ и их продукции. Вдумаемся: мы даже формально перестаём быть хозяевами в своём собственном культурном пространстве.
Что это, если не свидетельство глубокой политической и культурной ущербности и нашего государства, и всего общества? Государства — потому что оно пока перед лицом этого произвола бессильно. Общества — потому что, несмотря на своё наглое поведение, «Ютьюб» остаётся для большинства граждан России своего рода кумиром.
Повторю очевидное: нельзя позволять крупнейшему иностранному вещателю на российской территории, в российском пространстве руководствоваться не российскими, а своими законодательными нормами. Действие нашего законодательства при работе«Ютьюб» в России должно быть восстановлено любыми способами.
Добиться этого сейчас сложно, в том числе и потому, что многие годы, которые должны были быть использованы на создание российской альтернативы«Ютьюбу», упущены по недомыслию или целенаправленно. Здесь нужен новый мощный подход, и надеюсь, что все последние цензурные выпады «Ютьюба» послужат в данном случае катализатором верных и продуктивных решений», — отметил Михаил Демурин.