Киев, 8 сентября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. У подавляющего большинства людей на Украине сейчас, в преддверии второй волны коронавируса, вообще нет денег, заявил сегодня, 8 сентября, украинский экономист Александр Гончаров, рассуждая о текущей ситуации в стране.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

Более того, отмечает эксперт, дальше для украинцев будет только хуже.

«Поскольку в странах Евросоюза идет процесс сокращения рабочих мест, наших заробитчан начнут выгонять домой в Украину… Это объективная реальность: Европа сейчас переживает самый сильнейший экономический кризис за последние 50 лет», — отметил Гончаров.

Он также критически оценил антикризисные действия правительства Украины под руководством Дениса Шмыгаля.

«Любое разумное правительство в кризис поддерживает малый и средний бизнес своей страны, т. к. это как минимум значительно дешевле, чем создавать новые рабочие места для потерявших работу граждан. Но это, увы, не про нашу власть… у нас кабмин действует по каким-то своим принципам. Так, для премьера было лучше голословно заявить о планах создания 500 тыс. новых рабочих мест и нагло не выполнить обещание, чем дать бюджетные деньги на развитие и поддержку украинского бизнеса», — отметил Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация на Украине сложная из-за коронавируса и экономического кризиса, но все равно лучше, чем в отдельных европейских странах.

«У нас плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10−14%», — сказал он.