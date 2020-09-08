Иркутск, 8 сентября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. По итогам дополнительного обследования домов ещё 475 семей, пострадавших в Приангарье от мощнейшего наводнения летом 2019 года, подтвердили право на поддержку в 2020 году. Об этом сегодня в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, на 1 сентября 2020 г. уже введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов на 116 квартир. Помимо этого, сдано 67 индивидуальных жилых домов.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

«В этом году 879 семей получат долгожданное своё жильё. Что касается капитального ремонта жилья, то на сегодняшний день 75% жилых помещений уже отремонтированы, остальные работы мы завершим до 30 ноября 2020 г. В общей сложности отремонтированы будут 2568 жилых помещений, и на эти цели из федерального бюджета уже выделено 585 млн руб.», — отметил Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проводит сегодня, 8 сентября, совещание, в ходе которого обсуждаются вопросы помощи пострадавшим во время мощнейшего наводнения, произошедшего в Иркутской области летом 2019 г. Ранее Игорь Кобзев доложил президенту, что 7810 помещений признаны непригодными для проживания.

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