Иркутск, 8 сентября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В результате наводнения, постигшего Иркутскую область летом 2019 г., 7810 помещений признаны непригодными для проживания. Об этом в ходе телемоста, который проводит сегодня, 8 сентября, президент России Владимир Путин, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

Также он отметил, что на обеспечение жильем выделено около 17 млрд рублей из федерального бюджета и более 4 млрд рублей — из областного. Вместе с тем 222 семьи не реализовали свое право на поддержку. Сегодня эти семьи дожидаются окончания строительства домов или приобретения жилья уже на вторичном рынке.

«Эту работу мы планируем завершить до конца года», — пояснил Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проводит сегодня, 8 сентября, совещание, в ходе которого обсуждаются вопросы помощи пострадавшим во время мощнейшего наводнения, произошедшего в Иркутской области летом 2019 г.

Напомним, после продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадавшими стали города Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты. Глава государства неоднократно приезжал в Приангарье и лично решал проблемы региона.