Ярославль, 8 сентября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. УФАС России по Ярославской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мэрии Ярославля. Чиновникам ставят в вину создание дискриминационных условий при организации и проведения ярмарок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ Ярославского УФАС от 8 сентября.

Ярмарка в Ярославле

Мэрия проигнорировала предупреждение, выданное ей в июле. Как полагают антимонопольщики, под видом временных ярмарок в городе фактически ведется постоянная нестационарная торговля. Это нарушает права других предпринимателей, которые торгуют в ларьках и павильонах (нестационарных торговых объектах — НТО).

Для того, чтобы получить разрешение на установку НТО, предприниматель должен пройти конкурсную процедуру. А в условиях ярмарки торговые места предоставляются просто по заявлению. Согласно закону, ярмарка должна быть ограничена по времени. В Ярославле такое «ограничение» сделано, но всего на один день в месяц. При этом организацией ярмарки занимается либо сама мэрия, либо принадлежащее ей АО «Центр».

"На территории города Ярославля организатором торгов установлены следующие сроки проведения ярмарок, расположенных в городе Ярославля по 88 адресам: 01.02.2020−27.02.2020; 29.02.2020−26.03.2020; 28.03.2020−23.04.2020; 25.04.2020−21.05.2020; 23.05.2020−18.06.2020; 20.06.2020−16.07.2020; 18.07.2020−13.08.2020; 15.08.2020−10.09.2020; 12.09.2020−08.10.2020; 10.10.2020−05.11.2020; 07.11.2020−03.12.2020; 05.12.2020−31.12.2020; 01.01.2021−29.01.2021. Ярмарка как форма организации торговой деятельности носит временный характер, а перерывы в один день, устанавливаемые мэрией города Ярославля носят формальный характер и не обеспечивают придания ярмаркам временного характера», — говорится в предупреждении УФАС России.

Антимонопольщики полагают, что в ряде случаев под ярмарками скрываются нестационарные торговые объекты — те же ларьки и киоски, например, по продаже еды. При этом торговые места предоставляются одним и тем же лицам непрерывно в течение года и последовательно на протяжении нескольких лет.

«Фактически мэрией города Ярославля АО «Центр» предоставлена возможность осуществлять деятельность по размещению нестационарных торговых объектов и предоставлению права хозяйствующим субъектам размещать нестационарные торговые объекты без включения их в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля, без соблюдения предъявляемых к нестационарным торговым объектам требований и проведения конкурентных процедур. Указанные действия создают для лиц, которым предоставляются места для осуществления торговли на ярмарки, преимущественные условия деятельности, которые ведут к ограничению конкуренции», — говорится в предупреждении УФАС.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Ярославской области, жалобы от других предпринимателей на деятельность АО «Центр» и мэрии города по организации ярмарок не поступало. Проблемы вскрылись при рассмотрении другого дела.

УФАС потребовало от мэрии прекратить нарушение антимонопольного законодательства и сделать ярмарки действительно временными. Срок городским властям был дан до 25 августа. Но предупреждение так и не было исполнено. Комиссия назначила рассмотрение дела на конец сентября.