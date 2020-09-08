УФАС хочет наказать мэрию Ярославля за «формальные ярмарки»
Ярославль, 8 сентября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. УФАС России по Ярославской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мэрии Ярославля. Чиновникам ставят в вину создание дискриминационных условий при организации и проведения ярмарок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ Ярославского УФАС от 8 сентября.
Мэрия проигнорировала предупреждение, выданное ей в июле. Как полагают антимонопольщики, под видом временных ярмарок в городе фактически ведется постоянная нестационарная торговля. Это нарушает права других предпринимателей, которые торгуют в ларьках и павильонах (нестационарных торговых объектах — НТО).
Для того, чтобы получить разрешение на установку НТО, предприниматель должен пройти конкурсную процедуру. А в условиях ярмарки торговые места предоставляются просто по заявлению. Согласно закону, ярмарка должна быть ограничена по времени. В Ярославле такое «ограничение» сделано, но всего на один день в месяц. При этом организацией ярмарки занимается либо сама мэрия, либо принадлежащее ей АО «Центр».
Антимонопольщики полагают, что в ряде случаев под ярмарками скрываются нестационарные торговые объекты — те же ларьки и киоски, например, по продаже еды. При этом торговые места предоставляются одним и тем же лицам непрерывно в течение года и последовательно на протяжении нескольких лет.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Ярославской области, жалобы от других предпринимателей на деятельность АО «Центр» и мэрии города по организации ярмарок не поступало. Проблемы вскрылись при рассмотрении другого дела.
УФАС потребовало от мэрии прекратить нарушение антимонопольного законодательства и сделать ярмарки действительно временными. Срок городским властям был дан до 25 августа. Но предупреждение так и не было исполнено. Комиссия назначила рассмотрение дела на конец сентября.