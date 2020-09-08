Чита, 8 сентября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сохраняется устойчивая положительная тенденция сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за восемь месяцев 2020 года на воспитание в семьи передано 509 несовершеннолетних. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова врио министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгения Казаченко.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

Он также отметил, что на 1 сентября в регионе насчитывается 5830 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 4446 человек (76,2%) находятся на воспитании в семьях забайкальцев.

Кроме того, снижается и число забайкальцев, лишенных родительских прав, за восемь месяцев 2020 года лишили родительских прав 213 человек, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. для детей, оставшихся без попечения родителей, в Забайкалье организовали акцию «Каникулы в семье». Тогда в региональном банке данных содержалась информация о 1439 детях, которые нуждаются в родителях. За десять месяцев 2019 года на учет было поставлено 344 ребенка, а снят с учета 431.