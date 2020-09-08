Калуга, 8 сентября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В образовательных организациях Калужской области, на базе которых откроют избирательные участки для голосования на выборах губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, 11 и 12 сентября будет организована внеурочная занятость учащихся, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на рекомендации органов образования региона.

Admobninsk.ru В классе.

Первую половину дня 11 сентября дети будут учиться, учителя обязаны дать им задание в «Сетевом городе», — областном портале образовательных услуг. Такое требование поступило в школы Калуги из городского управления образования. В ряде школ Обнинска 11 сентября будут организованы Дни здоровья, экскурсии, внеурочные развивающие занятия.

По мнению калужских СМИ, чиновникам от образования рекомендовано избегать словосочетания «дистанционное образование». Местные власти опасаются, что если родители узнают про дистанционное обучение своих детей, то это может отразиться на явке избирателей.