Ватикан, 9 сентября, 2020, 01:04 — ИА Регнум. Временное соглашение между Ватиканом и Пекином пока не сработало так, как на то надеялись в Ватикане, однако выводы делать слишком рано, полагает эксперт по Китаю и лауреат Пулитцеровской премии Ян Джонсон. Почему Джонсон выступил в защиту папы Франциска, которого критикуют за данное соглашение, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Так, американское издание Catholic News Agency полагает, что соглашение не работает. С его помощью рассчитывалось добиться слияния «подпольной» Католической церкви в Китае с контролируемой государством «патриотической» Церковью под общим руководством Рима, а также урегулировать вопрос о назначении епископов, но пока что в Китае пустует почти полсотни кафедр, более того, по данным источников, списки кандидатов в епископы тщательно формируются и отправляются для консультаций в Пекин, где их встречают молчанием.

Ян Джонсон в свою очередь подчеркивает, что в ситуации, когда интересы сторон расходятся, рукополагать епископов очень сложно, или когда нет легальных священников, Церкви процветать сложно. И тем не менее папа Франциск был обязан действовать. «Подпольная» Церковь существует несколько десятилетий, недоверие к «официальной» Церкви велико, и потому реальные результаты соглашения с Китаем будут видны не сейчас, а лет через 20 или даже 30.

О других темах, которые обсуждает католическая мировая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Вмешивается Католическая церковь в политику в Белоруссии или нет?».