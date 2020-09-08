Киев, 8 сентября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 8 сентября, эксперты обсуждают заявление главы Луганской облгосадминистрации (подконтрольной Киеву части) Сергея Гайдая о необходимости восстановления экономических связей с неподконтрольной частью региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

ИА REGNUM напоминает, что Гайдай на брифинге заявил, что от восстановления экономических связей Украина получит «сплошную выгоду». «Мы ежегодно теряем порядка двух миллиардов гривен», — оценил чиновник, назвав разрыв экономических связей с республиками Донбасса «политическими спекуляциями».

Заявление главы Луганской ОГА получило ожидаемо критические оценки экспертов.

«На фоне нарушения перемирия — это, конечно, выглядит неадекватно. Но даже и без обстрелов — инициатива неадекватна… Статус «национализированных» предприятий не изменился — так что непонятно, в чём смысл сейчас предложения главы Луганской ОГА вообще. Разве что — поддержание мифа власти о возможности быстрого мира накануне местных выборов, чтобы не обвалить повестку власти по этому вопросу», — заявила политолог Олеся Яхно.

Народный депутат от «Слуги народа», заместитель главы комитета по вопросам «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Руслан Горбенко считает заявление Гайдая «его личными фантазиями» и предлагает писать запрос в СБУ на открытие уголовного дела.

В комментарии изданию LIGA Горбенко обращает внимание, что непонятен даже алгоритм возможного сотрудничества с неподконтрольным Донбассом.

«Это непризнанные образования. Какие финучреждения будут обеспечивать перевод денежных средств? Поэтому, думаю, что Гайдай решил пофантазировать, как он будет тратить эти деньги», — считает депутат, заявляя, что он допускает, что подобными заявлениями проверяется реакция общества.

ИА REGNUM отмечает, что офис президента Зеленского инициативу Гайдая до сих пор не прокомментировал.

Напомним, что в течении 2014−2016 гг. при президентстве Петра Порошенко Украина поддерживала торговлю с предприятиями в Донбассе, заявляя, что они юридически зарегистрированы как украинские и платят налоги в Киев.