Чебоксары, 8 сентября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах учреждения здравоохранения, ранее перепрофилированные под стационары для приёма пациентов с коронавирусом, возвращаются в штатный режим работы. В госпитале для ветеранов войн стали в полном объёме оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Чувашии.

Cap.ru В клиническом госпитале для ветеранов войн

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В поликлинике республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн возобновлён приём пациентов для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению, а также начал функционировать дневной стационар при амбулаторно-поликлиническом учреждении.

Работа поликлиники организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований: на входе для дезинфекции рук используется бесконтактный дозатор для антисептиков, измеряется температура, для соблюдения безопасной дистанции «размещены элементы напольной разметки, а также использованы знаки для обозначения дистанции 1,5 метра», говорится в сообщении.

Cap.ru В клиническом госпитале для ветеранов войн

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально выявлено 8014 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6635 пациентов (82,3%), лечатся 1305 пациентов. Скончались 74 пациента с COVID-19.

Напомним, Чувашия перешла на третий этап снятия ограничений. Больницы возвращаются в штатный режима работы: ранее в Чувашии возобновили оказание плановой медицинской помощи Федеральный центр травматологии, республиканская клиническая больница.