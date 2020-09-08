Москва, 8 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. По данным спутникового мониторинга пожарной обстановки, проводимого НИЦ «Планета», наблюдается тенденция увеличения количества природных пожаров на территории России при сравнении двух аналогичных периодов (1 января-7 сентября) 2019 и 2020 годов. Суммарное увеличение числа пожаров составило 0,7%. Об этом говорится в обзоре пожароопасной обстановки в России, опубликованном на сайте ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета».

Planet.iitp.ru Площадь пожаров в России в 2019 и 2020 годах

Превышение числа пожаров за указанный период по отношению к 2019 году отмечается в Южном, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Максимальное превышение зафиксировано в Южном федеральном округе — на 81,1% и Северо-Кавказском федеральном округе — на 33,1%.

Planet.iitp.ru Количество пожаров в России в 2019 и 2020 годах

Меньшее количество природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. наблюдается в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

В Северо-Кавказском (в 1,9 раза), Южном (в 1,6 раза) и Дальневосточном (в 1,3 раза) федеральных округах за наблюдаемый период отмечается превышение площади, пройденной огнем, по сравнению с тем же периодом в 2019 г. В Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, напротив, наблюдаются меньшие площади, пройденной огнем.

Также исследователи отмечают, что суммарная площадь, пройденная огнем, по всей территории России меньше на 6,2% в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 сентября, на территории Российской Федерации действовало 15 лесных пожаров на площади в 813 га, по которым проводились работы по активному тушению.