Ярославль, 8 сентября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославской области за с апреля по июль коронавирус был выявлен у 195 умерших, однако более чем в половине случаев COVID-19 не оказал существенного влияния на развитие смертельных заболеваний. Это следует из официальной статистики Росстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Болезнь

Ведомство опубликовало сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» за апрель-июль 2020 года с разбивкой по регионам. Эта статистика отличается от оперативной информации, которую публикуют региональный и федеральный оперативные штабы. Она содержит более широкую картину, так как в неё попали не только случаи, когда COVID-19 стал непосредственной причиной гибели человека.

Общую картину смертей больных с диагностированной коронавирусной инфекцией за 4 месяца пандемии в Ярославской области можно увидеть из этой таблицы:

Как видно из таблицы, в оперативную статистику попадали только случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. Эта графа (с учетом задержки диагностики) в целом совпадает с официальными данными федерального и регионального штабов, которые сообщали 1 августа о 29 умерших.

При этом количество жертв пандемии всё же больше: ещё в 50 случаях COVID-19 хоть и не являлся непосредственной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельно опасных заболеваний. Иначе говоря, не будь коронавируса, эти люди могли бы жить.

Ещё больше случаев, когда больной с коронавирусом умер, но, по мнению медиков, инфекция не оказала существенного влияния на смертельные заболевания — их 111. Отметим, что речь идёт именно о существенном влиянии.

Как следует из статистики Росстата, наибольшее количество смертей больных с коронавирусом в Ярославской области пришлось на май и июнь. В июле наблюдалось некоторое снижение. Данных на август пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии в Ярославской области умерли 9700 человек, что на 460 человек (или 5,4%) больше, чем за аналогичный период 2019 года.