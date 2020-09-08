Калуга, 8 сентября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В Калужской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году предусмотрено 8 млрд 63,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам состоявшего 7 сентября, координационного совещания руководителей органов госвласти региона.

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В 2020 году в области запланировано увеличить долю дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам, до 63,6%, снизить количество мест концентрации ДТП до 38, отремонтировать 232 км автомобильных дорог (при плановом показателе — 151 км). На реализацию проекта «Безопасность дорожного движения» в 2020 году предусмотрено 284,4 млн рублей из областного бюджета, что в почти в два раза больше финансирования 2019 года.

Министерством дорожного хозяйства Калужской области ведутся работы по устройству барьерных и пешеходных ограждений, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и знаков маршрутного ориентирования, устройству элементов освещения дорог протяженностью 30 км в Бабынинском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском районах. Введены в эксплуатацию 12 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах федерального, регионального и местного значения (при плановом показателе пять единиц). Разработана Концепция создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальной транспортной системы региона.