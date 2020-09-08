Усть-Донецкий район, Ростовская область, 8 сентября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Ростовской области открыли новый экологический маршрут «Раздорские склоны». Первыми совершили пешую прогулку длиною 1,5 километра ученики Раздорской средней школы, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Donland.ru «Раздорские склоны»

«Мы представляем первый экомаршрут, разработанный в 2020 году. На этапе разработки и обустройства находятся ещё четыре экологических тропы в разных уголках Ростовской области», — сообщила заместитель главы ведомства Алла Кушнарева.

Туристическая зона расположена в Усть-Донецком районе между хутором Коныгиным и станицей Раздорской. По пути следования оборудовано пять остановок, на каждой из которых размещены информационные стенды. Это «Раздорские склоны», «Животные», «Растительный мир», «Голоса птиц» и «Насекомые». Здесь представлено свыше 660 видов растений, около 1800 видов животных и насекомых, в том числе занесённых в Красную книгу.