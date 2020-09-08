Москва, 8 сентября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 13 октября 2020 года приступит к рассмотрению иска непубличного акционерного общества «Царьград медиа», которое является собственником одноимённого телеканала. Ответчиками выступают иностранные компании и российские юрлицо, аффилированное с ними, — Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США) и ООО «Гугл», передаёт ИА REGNUM.

Robert Scoble Google

Иск был подан в конце августа 2020 года. Общество требует признать отказ от договор-счета от 30.12.2019 года недействительным и обязать обеспечить доступ к аккаунту.

Напомним, в июле 2020 года на видеохостинге YouTube, которым владеет иностранная компания Google, был заблокирован аккаунт телеканала «Царьград». Собственники получили сообщение, что их аккаунт Google отключен и «не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство». В МИД России прокомментировали блокировку. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала её циничной.