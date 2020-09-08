Чебоксары, 8 сентября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В Чувашии уровень зарегистрированной безработицы за четыре месяца, с апреля по август, вырос в 5,8 раза — с 0,83% до 4,8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке вице-премьер — министр экономического развития Дмитрий Краснов, говоря об итогах социально-экономического развития Чувашии. С начала года рост — семикратный.

Cap.ru Данные министерства экономического развития Чувашии

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По данным министерства, на начало года в Чувашии числилось 4222 безработных, на 1 апреля их число достигло 5134 человек, на начало мая зарегистрировано 15 875 безработных, по итогам июля — 28 890.

Если на начало года уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,68%, то к апрелю подрос до 0,83%, а на 1 августа достиг 4,8%. Таким образом, с начала года уровень безработицы вырос в семь раз. Власти прогнозируют, что по итогам 2020 года уровень безработицы снизится до 3,5%.

«Здесь сильное влияние оказала пандемия и карантин. Надеюсь, к концу года будет выправляться ситуация, потому что мы открыли общепит, торговлю, сферу услуг», — отметил Дмитрий Краснов.

По его словам, в настоящее время в Чувашии растёт потребность работодателей в рабочей силе:

«Рост отмечаем с мая, на сегодняшний день потребность — 14 862 человека».

Отметим, что вопрос безработицы поднял на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио главы Чувашии Олег Николаев. По его словам, пандемия «обнажила достаточно серьёзную проблему республики, так называемую скрытую занятость». В службы занятости обратились около 40 тыс. человек, из них 3,7 тыс. потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Трудоустроено 13 тыс. жителей.

Президент отметил, что уровень безработицы в Чувашии выше, чем в целом по стране, но «здесь нет ничего необычного, ничего страшного», так как «статистика поменялась, но это везде так».

«Сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», — заключил Владимир Путин.