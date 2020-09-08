С начала года уровень безработицы в Чувашии увеличился в семь раз
Чебоксары, 8 сентября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В Чувашии уровень зарегистрированной безработицы за четыре месяца, с апреля по август, вырос в 5,8 раза — с 0,83% до 4,8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке вице-премьер — министр экономического развития Дмитрий Краснов, говоря об итогах социально-экономического развития Чувашии. С начала года рост — семикратный.
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По данным министерства, на начало года в Чувашии числилось 4222 безработных, на 1 апреля их число достигло 5134 человек, на начало мая зарегистрировано 15 875 безработных, по итогам июля — 28 890.
Если на начало года уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,68%, то к апрелю подрос до 0,83%, а на 1 августа достиг 4,8%. Таким образом, с начала года уровень безработицы вырос в семь раз. Власти прогнозируют, что по итогам 2020 года уровень безработицы снизится до 3,5%.
По его словам, в настоящее время в Чувашии растёт потребность работодателей в рабочей силе:
Отметим, что вопрос безработицы поднял на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио главы Чувашии Олег Николаев. По его словам, пандемия «обнажила достаточно серьёзную проблему республики, так называемую скрытую занятость». В службы занятости обратились около 40 тыс. человек, из них 3,7 тыс. потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Трудоустроено 13 тыс. жителей.
Президент отметил, что уровень безработицы в Чувашии выше, чем в целом по стране, но «здесь нет ничего необычного, ничего страшного», так как «статистика поменялась, но это везде так».