Ярославль, 8 сентября, 2020, 09:35 — ИА Регнум. В ночь на 8 сентября неизвестные разбили стеклянную дверь здания правительства Ярославской области со стороны улицы Кирова. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Разбитая дверь правительства Ярославской области

Полиция ведет проверку по факту хулиганства. Не исключено, что вандалов удастся установить: здание оборудовано камерами видеонаблюдения.

Сотрудники регионального правительства быстро устранили последствия атаки. Уже утром разбитое стекло двери заменили.