Москва, 8 сентября, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий самозанятым не платить налог, если доходы не превышают прожиточный минимум, разрабатывают депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Инициатива может быть внесена в Госдуму в осеннюю сессию, уточнил РИА Новости один из авторов депутат Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Новый налоговый режим — налог на профессиональный доход с 1 июля 2020 года распространен на всю Россию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ФНС России, более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые с января 2019 года. Сумма уплаченных ими налогов за тот же период составила 3,5 млрд рублей.