Биробиджан, 8 сентября, 2020, 09:15 — ИА Регнум. В Биробиджане Еврейской автономной области в трёх школах учащиеся не получают никакого горячего питания — ни платного, ни бесплатного. Школьные пищеблоки не успели отремонтировать к началу учебного года. Родители возмущены, а власти обещают в скором времени обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Биробиджан получил на обновление пищеблоков в школах города 27 миллионов рублей. На эти средства был запланирован ремонт девяти школьных столовых. В трёх школах ремонтные работы завершить не успели.

Бесплатным горячим питанием на сегодняшний день не обеспечены учащиеся 1−4-х классов школ №11, 14 и 16.

«Каждый день мы разговариваем с подрядчиками, выезжаем, осматриваем ход ремонтных работ пищеблоков», — рассказала заместитель главы Биробиджана Наталья Петрушкова.

Планируется, что в школе №11 горячее питание будет организовано с 9 сентября, в школе №16 — с 14 сентября. Ремонт пищеблока в школе №14 смогут завершить только к 20 сентября.

Власти региона заверяют, что во всех остальных школах учащиеся 1−4-х классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Адыгеи с начала нового учебного года получают от жителей республики жалобы на проблемы с обеспечением их детей бесплатным горячим питанием в школах.