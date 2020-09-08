Хабаровск, 8 сентября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. В 2021 году в Хабаровске появится локация, где главными персонажами станут Баба-яга, Кощей, Иванушка, Алёнушка и Змей Горыныч. Немаловажно — все они будут антивандальные и интерактивные.

Цитата из к/ф «Кащей Бессмертный». Реж. Александр Роу. 1944. СССР Кащей Бессмертный и Марья Моревна

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В мае 2019 года в Хабаровске открылся местный аналог Диснейленда площадью 2400 кв. метров в парке «Северный».

Организаторы пошли дальше и придумали, чтоб в парке были не только иностранные персонажи, но и всеми любимые из русских сказок.

«Федеральная программа «Формирование современной городской среды» позволяет получить нам финансирование не на весь парк, а благоустроить только его часть. Поэтому мы и назвали объект «Сквер русских сказок», — пояснилDVHab.ru главный художник Хабаровска Сергей Пеньков.

В сквере будет шесть сказочных локаций, каждая из которых посвящена определенному персонажу или сюжету. Есть даже идея некоторым из них добавить функцию дополненной реальности, которая станет доступной при наведении на персонаж гаджета.

Сдать «Сквер русских сказок» планируют до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во время открытия в Москве в феврале 2020 года «Остров мечты» сравнили с парками мирового уровня, в частности с Диснейлендом.